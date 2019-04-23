Украинские моряки начали учиться абордажному захвату судов на воде

Киев, , 11:39 — REGNUM Военнослужащие 73-го морского центра специального назначения Вооруженных сил Украины (73-го ЦСН ВСУ) проводят третий этап специальных учений, в ходе которых отрабатывают тактику абордажных захватов судов. Об этом сообщается на странице центра в Facebook.

В сообщении 73-го ЦСН ВСУ сказано, что учения проходят в рамках тренировок VBSS (visit, board, search and seizure). Технику VBSS применяют военные США для десантных действий на воде.

«Основой при действиях на воде является работа в команде в первую очередь и индивидуальный профессионализм во вторую очередь», — говорится в сообщении.

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