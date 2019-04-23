Депутат Новгородской областной думы предстанет перед судом

Великий Новгород, , 11:25 — REGNUM В Новгородский районный суд поступило уголовное дело в отношении депутата Новгородской областной думы Сергея Вяткина, который обвинён в растрате по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель суда Валерий Таганский, дата рассмотрения дела пока не назначена.

Следствие обвиняет депутата в том, что в 2016 году на посту генерального директора ЗАО «Элси» он принял на работу ряд лиц, которые фактически должностные обязанности не исполняли. Начисленную им зарплату обвиняемый использовал по своему усмотрению, ущерб оценивается в сумму более 1,8 млн рублей.

Отметим, что Сергей Вяткин был избран депутатом Новгородской областной думы в 2016 году от партии «Единая Россия». Выборы он выиграл по одномандатному округу №9. Депутат возглавляет совет Новгородского городского представительства «Ассоциации товаропроизводителей «Новгород».