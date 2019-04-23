Си Цзипньпин простился с бывшим главой Верховного народного суда КНР

Пекин, , 11:24 — REGNUM В Пекине был кремирован бывший президент Верховного народного суда КНР Сяо Ян, сообщает 22 апреля агентство Синьхуа.

Сяо ушел из жизни в возрасте 81 года 19 апреля 2019 года после длительной болезни. Церемония прощания прошла на Бабаошаньском революционном кладбище в Пекине. В ней приняли участие представители высшего китайского руководства, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, председателя ПА ВСНП Ли Чжаньшу, Заместителя председателя КНР Ван Цишаня и прочих.

Председатель Си вместе с бывшими китайскими лидерами Цзян Цземинем и Ху Цзиньтао среди прочих посещали Сяо в госпитале, пока он боролся с болезнью, а также первыми поспешили передать соболезнования его родным и близким.

Отметим, что Верховный народный суд КНР является китайским судом высшей инстанции, который несет ответственность перед Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) и Постоянным комитетом ВСНП.