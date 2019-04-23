Число погибших в ходе боев за Триполи возросло до 264 человек

Триполи, , 11:20 — REGNUM Число погибших в ходе боев за столицу Ливии — город Триполи — возросло до 264 человек, более 1,2 тыс. получили ранения, сообщает 23 апреля ливийское подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на своей странице в Twitter.

«Число погибших в Триполи возросло до 264 человека, еще 1266 получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 220 погибших и 1066 раненых. Жертвы есть как среди военных, так и среди мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отдал приказ своим войскам начать штурм Триполи, чтобы освободить столицу «от террористов». При этом Триполи контролирует правительство национального согласия во главе с Файезом аль-Сарраджем, сформированное и поддерживаемое Европейским союзом.