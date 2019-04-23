Ташкент, , 11:20 — REGNUM

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому в республике появится институт Уполномоченного по правам ребенка, следует из постановления президента.

По статусу, новый уполномоченный будет являться по статусу заместителем Уполномоченного парламента по правам человека, на совеем посту он (она) заниматься мониторингом исполнения законов о правах ребенка, рассматривать обращения по этому вопросу и другое.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, с начала правления президента страны Шавката Мирзиёева, в республике учрежден пост Институт Уполномоченного при президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства.

Стоит отметить, что на пост уполномоченного и его заместителя, назначение осуществляется указом президента Узбекистана