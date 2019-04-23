СМИ: кандидат Соболь разозлилась на неудобные вопросы журналистов

Москва, , 11:19 — REGNUM Кандидат в депутаты Московской городской думы, протеже Алексея Навального юрист ФБК Любовь Соболь 22 апреля встречалась со своими избирателями. На встрече побывал и корреспондент ФАН.

Тон всей встрече задала сама Соболь. Опоздав на 1,5 часа, она показала свое истинное отношение к людям, которых будет просить за нее голосовать, отмечает издание. На предыдущую встречу с избирателями в начале апреля она также опоздала, а ее обескураживающее заявление о том, что программа кандидата в депутаты не имеет никакого значения, лишь бы сам кандидат был хорошим человеком, и вовсе повергла публику в шок.

На серьезные вопросы, в решении которых нуждаются москвичи, отвечать Соболь решительно отказывалась, сообщает ФАН. Корреспондента издания, задавшего вопрос о доходах и имуществе Соболь, незамедлительно и силой оттеснили от кандидата. Как полагает ФАН, нежелание юриста отвечать на такого рода вопросы показывает, что у Соболь есть, что скрывать. Не стала она отвечать и на вопрос о родительском иске к компании «Конкорд». По мнению экспертов, дело довольно бесперспективно. Были проигнорированы и другие неудобные для Соболь вопросы.

Какой из Любови Соболь может получиться депутат Мосгордумы, если у нее нет никакой конкретной программы, зато есть поток популистских заявлений и тайны, которые она предпочитает скрывать, недоумевает ФАН.