Топовые демократы в США призывают к импичменту Трампа

Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Конгресс должен предпринять шаги к импичменту президента США Дональда Трампа, считает сенатор и кандидат в президенты США Камала Харрис. Об этом она заявила в интервью CNN.

Выход доклада спецпрокурора Роберта Мюллера не убедил Харрис в том, что Трамп свободен от подозрений. Более того, она полагает, что есть веские причины считать, что из проведенного расследования можно сделать вывод: Трамп и его администрация занимались препятствованием правосудию.

«Я считаю, что Конгресс должен предпринять шаги к импичменту», — заявила Харрис.

Сенатор сделала это замечание через три дня после того, как ее коллега по Демпартии и тоже кандидат в президенты сенатор Элизабет Уоррен призвала к импичменту Трампа, а 22 апреля Уоррен добавила, что прочитала весь отчет Мюллера и ей ясно, Трамп «препятствовал расследованию нападения на Америку», равно как расследованию его собственного поведения.

«Президенты не выше закона. Я считаю, что палата представителей должна начать процедуру импичмента против президента Соединенных Штатов».