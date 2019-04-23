США доставили крупную гуманитарную помощь сирийским курдам

Дамаск, , 11:12 — REGNUM Соединенные Штаты направили гуманитарную помощь Отрядам народной самообороны, состоящим преимущественно из сирийских курдов, сообщает 23 апреля Anadolu Ajansi со ссылкой на источник.

По данным агентства, порядка 200 грузовиков со строительными материалами были доставлены на восток Сирии в распоряжение курдских повстанцев.

Напомним, Демократические силы Сирии, состоящие преимущественно из курдов, являются союзниками США в охваченной войной стране. Курды активно сражаются боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако также противостоят Турции, опасающейся усиления повстанцев у своей границы.

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