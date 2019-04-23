Пушков ответил на совет экс-президента Украины по Крыму

Москва, , 11:04 — REGNUM Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал предложение первого президента Леонида Кравчука победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому снять блокаду с Крыма.

По словам сенатора, советуя Зеленскому снять блокаду, Кравчук исходит из того, что она отдаляет Крым от Киева, а нормальные отношения приблизят его к ней.

«Не надо только вынашивать надежду на «ползучее возвращение» Крыма, — написал Пушков на своей странице в Twitter. — А сама по себе идея снятия блокады разумна. Тест для Зеленского».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявил, что Зеленский должен изменить государственную политику по отношению к Крыму и начать налаживать отношения с жителями полуострова. По его словам, необходимо снимать все блокады, а вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем.

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