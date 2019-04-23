Парубию примерещились «тени из прошлого», которые явились разогнать Раду

Киев, , 11:00 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что любые попытки роспуска парламента со стороны новоизбранного президента Зеленского являются «авантюрой, которая не имеет перспективы».

Об этом он заявил 23 апреля в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парубий признал, что ему известно о схеме роспуска парламента через судебный иск об отсутствии коалиции в Раде.

«Я даже имел возможность видеть проект указа на основе подобных оговорок», — заявил спикер.

Вместе с тем он считает, что за этими схемами стоят «тени из прошлого».

«Это все выдающиеся юристы периода Януковича, о которых мы уже забыли: которые рисовали схемы — и финансовые, и экономические», — подчеркнул Парубий.

В завершение он отметил, что даже если суд признает отсутствие коалиции в Верховной раде и таким образом даст основания Зеленскому распустить нынешний парламент, на это решение сразу будет подана апелляция.

ИА REGNUM напоминает, что для возможного роспуска Рады у Владимира Зеленского будет крайне непродолжительный промежуток времени: с момента инаугурации до 27 мая. По законам Украины, за полгода до завершения полномочий действующей Рады распускать парламент нельзя. В команде Зеленского заявили, что уже сейчас нарабатывают ряд законопроектов, чтобы парламент мог проработать их еще до конца своей каденции.

До второго тура президентских выборов Зеленский заявлял, что допускает роспуск Верховной рады, но может попросту не успеть это сделать в предусмотренные законом сроки.

«Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент… Будем думать… Вы же понимаете, что нам это выгодно», — подчеркнул он.