В день рождения Ленина на администрации Рыбинска повесили красный флаг

Рыбинск, Ярославская область, , 10:54 — REGNUM 22 апреля над зданием администрации города Рыбинска Ярославской области появился красный флаг. Информация, фото и видео этого появилось в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так в Youtube-канале газеты «Советская Ярославия» видео комментируется надписью:

«Сегодня 22.04.19 над администрацией города Рыбинска гордо реет красный флаг СССР… В честь рождения Ильича. Флаг красовался целый день, его сняли только к вечеру! Ленин жил, Ленин — жив, Ленин будет жить!»

В администрации Рыбинска факт вывешивания флага подтвердили, но объяснили его репетицией к Дню Победы.

«Выполнялись технические работы по возможному закреплению двух флагштоков под знамя Победы и российский флаг в преддверии Дня Победы. Дата просто совпала», — сообщили в администрации Рыбинска.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в этот же день в Переславле Ярославской области неизвестные вскрыли короб с поврежденным памятником Ленину.

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