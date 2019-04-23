Депутаты в Екатеринбурге «прогуляли» урок по бюджету города

Екатеринбург, , 11:04 — REGNUM Уроки о формировании и расходовании бюджета не заинтересовали екатеринбургских депутатов. Об этом заявил спикер гордумы Игорь Володин на заседании представительного органа.

Вопрос о необходимости обучения поднял депутат Владимир Крицкий после того, как ряд его коллег задали безграмотные, с точки зрения депутата, вопросы.

«Спросили бы меня, я бы рассказал, как формируется бюджет», — сказал Крицкий.

Председатель гордумы ответил депутату, что обучение для нового состава депутатов было предусмотрено, но на добровольной основе. Это сыграло злую шутку — на встречу с свердловским замминистра экономики Андреем Корюковым не пришёл никто из депутатов.

Депутаты попытались оправдаться за «прогул»

"Корюков не очень хорошо проводит свои ликбезы», — парировал скандально известный депутат Александр Колесников, широко известный своей фразой о том, что журналисты — это бестолочи.

Впрочем, обучаться депутаты не против. Возможно, уроки проведут повторно или на другом уровне.

Напомним, ранее депутаты подвергли допросу главу финансового департамента мэрии Анну Турунцеву, которая заявила о невыполнении плана расходов бюджета-2018 на 2 млрд рублей. Впрочем, речь не может идти о нецелевом расходовании средств: часть трат перенеслись на 2019 год, а часть средств была сэкономлена.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге 2 млрд рублей перенесли на 2019 год