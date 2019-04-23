Накануне выборов муниципалам Петербурга разрешат заводить интернет-газеты

Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM Накануне муниципальных выборов в Петербурге органам МСУ решили предоставить право учреждать интернет-издания. С такой инициативой выступил руководитель фракции «Единой России» в Заксобрании Петербурга Александр Тетердинко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас, если муниципалы Петербурга создают свой сайт и регистрируют его как СМИ, они не имеют права тратить на него деньги из бюджета.

«Причина в том, что действующая редакция закона «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» относит к вопросам местного значения учреждение исключительно печатных СМИ. Мы предлагаем устранить этот пробел», — пояснил Тетердинко.

Проект закона уже внесли в Законодательное собрание. Тетердинко подчеркивает, что документ разработан исключительно в интересах тех петербуржцев, кому в 2019 году удобно получать информацию в интернете, а не через муниципальные газеты.

«Кроме того, интернет позволяет обсуждать проекты нормативных актов и получать моментальную обратную связь. Сейчас органы местного самоуправления обязаны информировать граждан о своей деятельности, но вынуждены делать это дедовскими методами», — посетовал единоросс.

Напомним, 8 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге состоятся совмещенные выборы муниципальных депутатов и губернатора региона.