Назарбаев: Смена власти в стране готовилась более трех лет

Астана, , 10:46 — REGNUM Смена президента в Казахстане готовилась более трех лет, заявил 23 апреля бывший глава республики Нурсултан Назарбаев на XIX съезде правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), сообщает агентство «Казинформ».

"Такие решения не принимаются за один день или за один месяц. Я готовился к этому решению несколько лет. Если секрет открыть, больше трех лет», — отметил Назарбаев.

Он также призвал голосовать за кандидата от партии «Нур Отан» Касым-Жомарта Токаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля съезд партии «Нур Отан» единогласно поддержал Касым-Жомарта Токаева в качества кандидата в президенты. Выборы в Казахстане запланированы на 9 июня.

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