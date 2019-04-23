«Зеленский — орудие для демонтажа «стареющих элит» России и Белоруссии»

Киев, , 10:38 — REGNUM Главная миссия, которая будет возложена на президента Украины Владимира Зеленского — таранить стареющие элиты бывшего СССР, считает политический эксперт Семен Уралов.

Об этом политолог заявил, комментируя загадочное обращение Зеленского к постсоветским странам на первом брифинге после обнародования результатов экзит-поллов.

«Пока я еще официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины. Всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас — все возможно», — сказал Зеленский.

Впоследствии он так и не объяснил, почему решил поднять эту тему.

«И в России, и в Беларуси, да и в Казахстане с Киргизией добровольно пустили украинскую повестку во внутреннюю политику. Украина стала фактором, который уже нельзя игнорировать… Инфраструктура «новых медиа» и «умной и мягкой силы» — ютуб-каналов, экспертных центров, НКО, пабликов в соцсетях и прочих интернет-инструментов — которые США и союзники системно выстраивали в наших странах последние 5 лет будет направлена на демонтаж «стареющих элит» Евразии: Путина, Лукашенко и других лидеров постсоветского пространства. «Молодой и прогрессивный» Зеленский станет идеальным образом для этой инфраструктуры. В общем, мы имеем дело с «Саакашвили 2.0» — но более масштабным и заточеным под таран транзита власти в Москве и Минске. Астана успевает провести свой транзит, а для Бишкека Зеленский менее актуален», — комментирует ситуацию Уралов.

Эксперт отмечает, что в ближайшее время стоит ожидать конструирования мифологемы «Почему у Зеленского получится», которая будет транслироваться на Россию с Белоруссией, стимулируя и без того нарастающий конфликт поколений.

Также политолог отмечает, что во внешнеполитическом смысле Вашингтону и ЕС выгодно иметь дело с новым, не дискредитировавшим себя политиком для дальнейшего переформатирования Украины. Что же касается кадровых вопросов, по мнению Уралова, Зеленского вскоре усилят из Варшавы и Вильнюса такими же как он «молодыми демократами».

ИА REGNUM напоминает, что накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина Владимиру Зеленскому, а также о возможности совместно работать.

«Судить можно будет только по конкретным делам. При этом в Москве с уважением относятся к выборам украинского народа, тем более, что этот выбор весьма очевиден», — подчеркнул Песков.