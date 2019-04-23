Россия поставит Индонезии партию боевых машин — СМИ

Джакарта, , 10:36 — REGNUM Индонезия приобрела у Российской Федерации партию боевых машин — БМП-3Ф и БТ-3Ф. Соответствующий контракт стороны подписали 22 апреля в Джакарте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

«Речь, в частности, идет о дополнительной партии боевых машин пехоты», — сказал источник, не уточнив число проданных боевых машин.

В Минобороны Индонезии позже уточнили, что власти Индонезии подписали с «Рособоронэкспортом» контракт на сумму $175 млн. По условиям сделки, вооруженные силы страны получат 22 боевые машины пехоты БМП-3Ф и 21 бронетранспортер БТ-3Ф.

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