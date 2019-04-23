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В Северной Корее подтвердили визит Ким Чен Ына в Россию

Политика

Где лидер КНДР встретится с президентом России

Владивосток, 23 апреля 2019, 10:38 — REGNUM  Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ближайшее время посетит Россию, где встретится с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом 23 апреля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации ЦТАК, лидер КНДР посетит Россию по приглашению президента России. Однако северокорейское агентство не уточняет, на какую дату запланирован визит Ким Чен Ына в Россию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегация из Северной Кореи прибыла сегодня утром, 23 апреля, во Владивосток для подготовки встречи двух лидеров.

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Внешняя политика России
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