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Во Владивосток прибыла сестра Ким Чен Ына — СМИ

Политика

25 апреля 2019 г. во Владивостоке должна состоятся встреча лидеров России и КНДР

Владивосток, 23 апреля 2019, 10:21 — REGNUM  Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына прибыла во Владивосток для подготовки визита главы государства. Об этом пишет газета The Chosun Ilbo со ссылкой на свои источники.

«Она (Ким Ё Чжон) прилетела в Россию раньше Ким Чен Ына», — сказал источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля 2019 г. во Владивостоке должна состоятся встреча лидеров России и КНДР. По предварительным данным, переговоры политиков будут проходить в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

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Внешняя политика России
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