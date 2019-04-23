Нетаньяху поздравил Зеленского с победой на выборах и пригласил в Израиль

Иерусалим, , 10:12 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах на Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Израиля.

В коммюнике израильского МИДа приводится содержание телефонного разговора между Нетаньяху и Зеленским.

Как сказано в сообщении ведомства, Нетаньяху, который сам в четвертый раз стал главой израильского правительства, выражает надежду на продолжение двусторонних отношений с Украиной и приглашает новоизбранного президента посетить Израиль.

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