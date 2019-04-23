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Украинские радикалы не намерены бороться за должности при новом президенте

Политика

Они намерены находиться в оппозиции к новой власти

Львов, Украина, 23 апреля 2019, 10:07 — REGNUM  Представители националистической партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что они остаются в оппозиции к будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщили 22 апреля в пресс-службе партии.

«Результат выборов был запрограммирован многолетней бездарной деятельностью высших органов власти: президента, парламента, правительства. Который раз украинцам во втором туре выборов пришлось выбирать «меньшее зло». Большинство проголосовало за перемены. Но какое направление этих изменений и будут ли эти изменения вообще — вопрос открытый», — сказано в заявлении.

В пресс-службе партии добавили, что будут находиться в оппозиции к новой власти, и не будут бороться за должности.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, Львовская область стала единственным регионом Украины, поддержавшим на выборах действующего президента Украины Петра Порошенко.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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