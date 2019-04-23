Украинские радикалы не намерены бороться за должности при новом президенте

Львов, Украина, , 10:07 — REGNUM Представители националистической партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что они остаются в оппозиции к будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщили 22 апреля в пресс-службе партии.

«Результат выборов был запрограммирован многолетней бездарной деятельностью высших органов власти: президента, парламента, правительства. Который раз украинцам во втором туре выборов пришлось выбирать «меньшее зло». Большинство проголосовало за перемены. Но какое направление этих изменений и будут ли эти изменения вообще — вопрос открытый», — сказано в заявлении.

В пресс-службе партии добавили, что будут находиться в оппозиции к новой власти, и не будут бороться за должности.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, Львовская область стала единственным регионом Украины, поддержавшим на выборах действующего президента Украины Петра Порошенко.

Читайте также: И только Львов не такой, как все: почему Галичина поддержала Порошенко?