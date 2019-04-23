Палестинский подросток обвинил израильских военных в попытке убийства

Тель-Авив, Израиль, , 09:44 — REGNUM Палестинский подросток обвинил вооруженные силы Израиля в попытке его убийства, сообщает 23 апреля Al Jazeera.

16-летний молодой человек после задержания пытался убежать от солдат еврейского государства, тогда они открыли стрельбу. С двумя огнестрельными ранениями он был госпитализирован, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь.

«Первый раз они в меня выстрелили, когда я попытался занять более удобное положение. затем я побежал, чтобы попросить помощи и они выстрелили в меня второй раз», — рассказал подросток.

Напомним, беспорядки и столкновения в Израиле начались в марте 2018 года, когда президент США Дональд Трамп принял решение о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Решение вызвало возмущение среди мусульманских стран, а в Палестине привело к очередной интифаде. Протесты продолжаются до сих пор.

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