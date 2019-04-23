Бруней направил Европарламенту письмо в защиту законов шариата

Бандар-Сери-Бегаван, , 09:42 — REGNUM Многие государства Европы выразили протест в связи с введением смертной казни для гомосексуалистов в Брунее. В ответ правительство Брунея направило письмо в Европейский парламент, в котором защищает принятые в стране законы, пишет газета Die Welt 23 апреля.

В четырехстраничном послании Брунея поясняется, что смертная казнь через забитие камнями для гомосексуалистов будет редкостью, поскольку для этого требуются два свидетеля «высокого морального уровня и благочестия». Страна стремится сохранить свои традиционные ценности, «семейную линию», институт брака, поэтому требует терпимости, уважения и понимания к своей политике. В письме говорится, что международная критика вызвана недопониманием.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 апреля в Брунее введена смертная казнь для гомосексуалистов и супругов, уличенных в измене; для воров предусмотрено наказание в виде отсечения руки. На минувшей неделе Европейский парламент призвал к замораживаю активов Брунея, прекращению выдачи виз, составлению «черного списка» брунейских отелей.

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