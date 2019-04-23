Вторник, 23 Апреля 2019 года
12:00:13 МСК

В Израиле военные арестовали 16 палестинцев

Политика

Задержанные подозреваются в причастности к террористической деятельности

В Израиле военные арестовали 16 палестинцев
Израильские военные в Палестине

Иерусалим, 23 апреля 2019, 09:29 — REGNUM  Израильские военнослужащие в ходе рейдов в районах Западного берега реки Иордан и Иорданской долины арестовали 16 палестинцев, сообщает Армия обороны Израиля.

«В ходе ночных рейдов солдаты арестовали на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине 16 палестинцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные подозреваются в причастности к террористической деятельности и участии в беспорядках.

Как сообщало ИА REGNUM, противостояние между Палестиной и Израилем продолжается многие десятилетия, однако весной 2018 года столкновения резко усилились после решения президента США Дональда Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Читайте также: США готовятся обнародовать план палестино-израильского урегулирования

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить