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Назарбаев: приходят письма с просьбой пойти на новый президентский срок

Политика

23 апреля в Казахстане проходит съезд правящей партии «Нур Отан» ("Свет Отечества")

Астана, 23 апреля 2019, 09:27 — REGNUM  Жители Казахстана направляют письма бывшему президенту республики Нурсултану Назарбаеву с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы государства. Об этом Назарбаев заявил 23 апреля на внеочередном XIX съезде партии «Нур Отаен», сообщает агентство «КазТАГ».

Председатель правящей партии «Нур Отан» и бывший президент добавил, что его отставка является обдуманным решением. Он выразил уверенность в том, что в национальном вопросе Касым-Жомарт Токаев будет следовать «политике дружбы» и сможет обеспечить стабильность.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля Нурсултан Назарбаев выдвинул в качестве кандидата в президенты Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Выборы главы государства в республике состоятся 9 июня. Кандидатов в президенты могут выдвигать только общественные объединения.

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