Вторник, 23 Апреля 2019 года
09:26:35 МСК

МИД Индонезии и центр АСЕАН обсуждают вопрос защиты трудящихся-мигрантов

Политика

Индонезия является одним из крупнейших государств-отправителей трудящихся-мигрантов в АСЕАН

Медан, Индонезия, 23 апреля 2019, 09:26 — REGNUM  Стремясь улучшить защиту индонезийских трудящихся-мигрантов, министерство иностранных дел Индонезии в сотрудничестве с исследовательским центром Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проводит общественную консультацию по этому вопросу в Медане с 22 по 23 апреля 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

«Консультации с общественностью направлены на повышение понимания о действиях АСЕАН, которые преследуют своей целью защиту и продвижение прав рабочих-мигрантов в регионе Юго-Восточной Азии», — отметил Риаз Саеху, глава отдела социокультурного сотрудничества АСЕАН.

Согласно данным министерства иностранных дел Индонезии, страна является одним из крупнейших государств-отправителей трудящихся-мигрантов в АСЕАН, где число рабочих-мигрантов составляет 1 490 768 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 50 индонезийских рабочих-мигрантов были репатриированы из Иордании по программе амнистии.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 50 индонезийских мигрантов были репатриированы из Иордании

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить