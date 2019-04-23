МИД Индонезии и центр АСЕАН обсуждают вопрос защиты трудящихся-мигрантов

Медан, Индонезия, , 09:26 — REGNUM Стремясь улучшить защиту индонезийских трудящихся-мигрантов, министерство иностранных дел Индонезии в сотрудничестве с исследовательским центром Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проводит общественную консультацию по этому вопросу в Медане с 22 по 23 апреля 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

«Консультации с общественностью направлены на повышение понимания о действиях АСЕАН, которые преследуют своей целью защиту и продвижение прав рабочих-мигрантов в регионе Юго-Восточной Азии», — отметил Риаз Саеху, глава отдела социокультурного сотрудничества АСЕАН.

Согласно данным министерства иностранных дел Индонезии, страна является одним из крупнейших государств-отправителей трудящихся-мигрантов в АСЕАН, где число рабочих-мигрантов составляет 1 490 768 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 50 индонезийских рабочих-мигрантов были репатриированы из Иордании по программе амнистии.

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