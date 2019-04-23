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В Бурятии задержан глава района

Политика

Его подозревают в превышении своих полномочий

Заиграевский район, Бурятия, 23 апреля 2019, 09:25 — REGNUM  В Бурятии задержан глава Заиграевского района Александр Бурлаков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

«По версии следствия, глава района, превышая свои полномочия, безвозмездно передал коммерческой организации 800 тонн угля на сумму в полтора млн рублей», — сообщили в управлении.

В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения, проводится обыск и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по делу.

Местные СМИ предполагают, что глава района находился в разработке давно. В феврале СКР начало расследование против чиновников местной администрации, поставивших на поток фиктивное трудоустройство граждан. За хорошие показатели район получил значительные дотации из республиканского бюджета.

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