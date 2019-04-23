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Иракские курды предостерегают от угрозы возрождения ИГИЛ*

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Багдад, 23 апреля 2019, 09:18 — REGNUM  Представители вооруженных сил Иракского Курдистана предостерегли от угрозы возрождения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 23 апреля Kurdistan.ru.

По мнению курдских военных, террористы пытаются восстановить свои силы в таких провинциях как Киркук, Дияла и Мосул.

Причиной возросшей активности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по мнению Эрбиля, стало отсутствие курдских пешмерга в спорных провинциях.

Напомним, в результате противостояния курдов и шиитских ополченцев в октябре 2017 года, курды первые были вытеснены из спорных регионов, в частности из Киркука.

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