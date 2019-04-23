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Власти Германии поручили изучить восприятие ГДР восточными немцами

Политика

Крупное исследование приурочено к 30-летию падения Берлинской стены

Берлин, 23 апреля 2019, 09:09 — REGNUM  9 ноября 2019 года исполнится 30 лет со дня падения Берлинской стены. К этому юбилею в Германии проводится исследование, цель которого — изучить восприятие краха ГДР восточными немцами. Этот проект может поколебать господствующий имидж ГДР в современной Германии, передает канал n-tv 23 апреля.

Федеральное правительство Германии выделило на это четырехлетнее исследование €4 млн. В проекте задействованы университеты Эрфурта и Йены, Фонд Эттерсберга, Фонд мемориалов Бухенвальда и Миттельбау-Дора. Официальный старт проекта будет дан вечером 23 апреля.

«В настоящее время существует несоответствие между преобладающим имиджем ГДР и индивидуальным опытом», — говорит председатель Фонда Эттерсберга Йорг Ганзенмюллер. По его словам, историки опросят семьи из восточной Германии об их личном опыте. Прежде всего их интересует положение католиков в ГДР, имидж ГДР в школьном образовании, государственный надзор, формы сопротивления.

По словам Ганзенмюллера, в 90-е годы дебаты о ГДР определялись темой государственной безопасности. «Однако многие бывшие граждане ГДР говорят, что тема Штази (министерства государственной безопасности ГДР) их не затрагивала», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, последние опросы избирателей свидетельствуют о серьезных различиях в политических предпочтениях жителей западной и восточной Германии.

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Политическая жизнь Германии
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