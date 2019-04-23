Назарбаев: только преемственность курса обеспечит развитие Казахстана

Астана, , 09:06 — REGNUM Отход от принципов единства народа, сильной вертикальной власти и сильной экономики будет самой большой исторической ошибкой для Казахстана. Об этом 23 апреля заявил председатель партии «Нур Отан» («Свет Отечества») Нурсултан Назарбаев на XIX съезде партии, сообщает агентство «Казинформ».

"Лишь преемственность нашего курса может обеспечить дальнейшее успешное развитие Казахстана», — добавил бывший президент республики.

Назарбаев считает, что Казахстан добился больших достижений благодаря народной поддержке его инициатив. Он напомнил, что ключевой целью для республики является вхождение в тридцатку наиболее развитых стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в Нур-Султане проходит XIX съезд партии «Нур Отан». Во время съезда Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть от партии в качестве кандидаты в президенты Касым-Жомарта Токаева.