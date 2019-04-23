Вторник, 23 Апреля 2019 года
10:02:44 МСК

Донбасс и Крым: в штабе Зеленского обещают наказать виновных

Политика

Должностные лица ответят за действия и бездействие, заявил Иван Апаршин

Киев, 23 апреля 2019, 09:01 — REGNUM  Виновных в развязывании войны в Донбассе и «сдаче» Крыма России ждет наказание. Таковы намерения новой украинской власти, написал в своем блоге на портале «Обозреватель» член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.

Апаршин пообещал, что будет обнародована правда о ситуации в Иловайске и Дебальцево, о начале вооруженного конфликта в 2014 году, о «захвате Крыма». Ответственность понесут должностные лица, которые принимали решения или бездействовали там, где надо было действовать, подчеркнул он.

«Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать», — отметил соратник Зеленского, говоря о первых шагах новой власти в сфере национальной безопасности и обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля во втором туре президентских выборов на Украине кандидат Владимир Зеленский набрал 73% голосов, значительно опередив действующего главу государства Петра Порошенко. Бывший президент Украины Леонид Кучма посоветовал победителю «снимать все блокады» с Крыма и наладить с жителями полуострова «человеческие» отношения.

Читайте также: Кравчук посоветовал Зеленскому по-человечески относиться к крымчанам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить