Донбасс и Крым: в штабе Зеленского обещают наказать виновных

Киев, , 09:01 — REGNUM Виновных в развязывании войны в Донбассе и «сдаче» Крыма России ждет наказание. Таковы намерения новой украинской власти, написал в своем блоге на портале «Обозреватель» член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.

Апаршин пообещал, что будет обнародована правда о ситуации в Иловайске и Дебальцево, о начале вооруженного конфликта в 2014 году, о «захвате Крыма». Ответственность понесут должностные лица, которые принимали решения или бездействовали там, где надо было действовать, подчеркнул он.

«Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать», — отметил соратник Зеленского, говоря о первых шагах новой власти в сфере национальной безопасности и обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля во втором туре президентских выборов на Украине кандидат Владимир Зеленский набрал 73% голосов, значительно опередив действующего главу государства Петра Порошенко. Бывший президент Украины Леонид Кучма посоветовал победителю «снимать все блокады» с Крыма и наладить с жителями полуострова «человеческие» отношения.

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