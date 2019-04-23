Третий этап всеобщих парламентских выборов начался в Индии

Нью-Дели, , 09:00 — REGNUM В Индии начался третий из семи этапов всеобщих парламентских выборов. Об этом 23 апреля сообщает индийский новостной канал Aaj Tak.

Голосование пройдет в 13 штатах и двух союзных территориях. Среди них штаты: Ассам, Бихар, Гоа, Гуджарат, Джамму и Кашмир, Западная Бенгалия, Карнатака, Керала, Махараштра, Одиша, Трипура, Уттар-Прадеш, Чхаттисгарх, а также союзные территории Дадра и Нагар-Хавели, Даман и Диу.

На третьем этапе выборов в Лок Сабха (нижняя палата парламента Индии — ред.) будут выбраны 117 депутатов. Среди них 74 места в Гуджарате, Керале, Махараштре и Карнатаке считаются решающими.

Напомним, в Индии с 7 апреля по 12 мая 2019 г. пройдут общенациональные выборы в нижнюю палату парламента страны. Из числа избранных депутатов будет определен премьер-министр, кандидатуру которого утверждает президент Индии Рам Натх Ковинд.

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