Корреспондентов Reuters Верховный суд Мьянмы оставил в заключении

Нейпьидо, , 09:05 — REGNUM Апелляция, поданная двумя журналистами агентства Reuters, которые приговорены в Мьянме к тюремному заключению, отклонена Верховным судом страны, 23 марта сообщило агентство в материале, посвященном своим сотрудникам.

Приговор, вынесенный Высоким судом Янгона и оставленный в силе Верховным судом Мьянмы, предполагает отбывание семилетнего тюремного заключения. Журналистам Ва Лоне и Кьяу Со Оо инкриминируется нарушение закона о государственной тайне.

Поводом для судебного преследования стала профессиональная деятельность представителей Reuters. Журналисты в своих информационных материалах затрагивали широкий спектр вопросов, в том числе обстановку, сложившуюся в штате Ракхайн и вокруг живущей там народности рохинджа, исповедующей ислам. Ситуация в данном районе осложняется тем, что государственная администрация Мьянмы не признает права рохинджа на получение гражданства. Представители данного этноса считаются мигрантами, нелегально прибывшими с территории соседнего государства Бангладеш. Не последнюю роль в развитии конфликта играет религиозная принадлежность мусульман-рохинджа, живущих в стране, где население исповедует буддизм.

Как утверждают представители властей Мьянмы, в ходе своей профессиональной деятельности сотрудники Reuters занимались сбором секретной информации, и запланированные ими действия должны были причинить ущерб государству. Доводы адвокатов, настаивавших на том, что обвинение не смогло доказать факт нарушения законодательства высшей судебной инстанцией, не были приняты во внимание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналисты Reuters, подвергшиеся судебному преследованию на территории Мьянмы, награждены Пулитцеровской премией 2019 года. Данная премия послужила оценкой международных репортажей, подготовленных данными корреспондентами.

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