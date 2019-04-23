Президент Чехии поздравил Владимира Зеленского

Прага, , 08:59 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан поздравил победителя украинских выборов Владимира Зеленского. Поздравление опубликовано 22 апреля на официальном сайте президента Чехии.

По его мнению, жители Украины не теряют надежды на положительные изменения в своей стране. От новой власти люди ждут создания прозрачной системы управлении и улучшения жизни каждого человека путём проведения структурных реформ, а не националистических лозунгов, отметил Земан.

«Чехия и в дальнейшем будет помогать проведению реформ в Украине и поддерживать европейские устремления Украины», — заверил политик.

Своё послание он завершил лозунгом Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Слава Украине!».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленского поздравила с победой премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она заверила, что Лондон продолжит поддерживать территориальную целостность Украины.

Читайте также: В Британии поздравили Зеленского с победой на выборах президента Украины