Политику Макрона поддерживают 27% жителей Франции — опрос

Париж, , 08:50 — REGNUM Согласно опросу французской компании OpinionWay, занимающейся политическими исследованиями, действиями президента Франции Эммануэля Макрона довольны только 27% жителей страны, сообщает Le Figaro.

По данным исследования, эта цифра снизилась на 5% по сравнению с мартом 2019 года, а с момента избрания Эммануэля Макрона главой государства никогда не была такой низкой.

Издание отмечает, что 5% респондентов очень довольны Эммануэлем Макроном, 22% — в целом довольны, 30% — недовольны, и 40% — очень недовольны.

Большинство министров все более и более негативно оцениваются жителями Франции. Согласно опросу, самый низкий рейтинг у министра внутренних дел Кристофа Кастанера (27%) и министра обороны страны Флоренс Парли (38%).

При этом действия премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа поддерживают 29% опрошенных.

Как ранее передавало ИА REGNUM, согласно опросу Odoxa, рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона вырос до 32% в феврале 2019 года.

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