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Назарбаев выдвинул кандидатуру для участия в выборах президента

Политика

23 апреля в Нур-Султане стартовал XIX съезд партии «Нур Отан»

Астана, 23 апреля 2019, 08:51 — REGNUM  Председатель правящей партии Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть в качестве кандидата на выборы президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает 23 апреля агентство «Казинформ».

23 апреля в Нур-Султане стартовал XIX съезд партии «Нур Отан». Основной вопрос повестки дня — выдвижение кандидата от партии для участия в президентских выборах.

«Зная его много лет по совместной работе, считаю самым достойным на сегодня кандидатом на эту высшую должность в стране», — сказал Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении досрочных выборов президента республики, которые состоятся 9 июня 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в Казахстане: политсовет оппозиционной партии предложил кандидатуру

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Досрочные выборы президента Казахстана 9 июня 2019 года
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