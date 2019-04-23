Верховный суд США рассмотрит соблюдение прав ЛГБТ в стране

Вашингтон, 23 апреля 2019, 08:49 — REGNUM Верховный суд Соединенных Штатов проводит серьезную проверку соблюдения прав представителей ЛГБТ-сообществ, сообщает 22 апреля Fox News.
Судьи хотят выяснить, происходит ли дискриминация людей с сексуальными девиациями во время приема на работу.
Причиной инициации проверки стали поступившие жалобы от некоторых представителей данного сообщества. В частности, один из сотрудников похоронного бюро заявил, что его уволили после того, как он почувствовал себя женщиной и переоделся в женскую одежду.
Напомним, права представителей ЛГБТ-сообщества продвигают представители Демократической партии США, однако в Верховном суде благодаря стараниям президента Дональда Трампа, назначившего двух судей, доминируют республиканцы. Поэтому решение судебной инстанции с высокой долей вероятности может быть спрогнозировано.
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