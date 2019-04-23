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Дебаты между Зеленским и Порошенко посмотрели 80% жителей Украины

Политика

Большинство — по телевизору

Киев, 23 апреля 2019, 08:21 — REGNUM  Половина жителей Украины назвала победителем дебатов на стадионе «Олимпийский» кандидата в президенты Владимира Зеленского, сказано в отчёте Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованном 22 апреля на сайте организации.

По мнению 14% опрошенных, победителем дебатов стал действующий президент Украины Пётр Порошенко, а 33% считают, что дебаты закончились вничью.

Событие смотрели или слушали 80% жителей страны. 58% смотрели телетрансляцию, 20% смотрели трансляцию в интернете, ещё 1,5% слушали дебаты по радио.

Всего была опрошена 1 тыс. человек методом интервью по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, во время дебатов произошёл курьёзный случай — вице-спикер Верховной рады и ярая сторонница Петра Порошенко Ирина Геращенко с разбега бросилась на колени, следуя примеру Порошенко.

Читайте подробнее: Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбега

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