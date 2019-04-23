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Протестующие в Судане: «Мы не хотим поддержки Саудовской Аравии»

Политика

Манифестанты отвергли финансовую помощь Эр-Рияда и Абу-Даби

Хартум, 23 апреля 2019, 08:07 — REGNUM  Протестующие в Судане призвали Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) экономить свои деньги, сообщает 23 апреля Al Jazeera.

Данный призыв был сделан лидерами протеста в ответ на предложение Абу-Даби и Эр-Рияда направить правительству страны материальную помощь в размере $3 млрд.

«Мы не хотим поддержки Саудовской Аравии», — скандировали манифестанты во время очередных протестных акций.

«Мы можем восстановить нашу страну и без их помощи. Мы говорим спасибо, но пожалуйста экономьте свои деньги», — отметил 52-летний мужчина, присутствующий на протестных акциях.

Напомним, политический кризис в Судане продолжает набирать обороты. Новый виток протестов начался после того, как военные свергли президента страны Омара аль-Башира и заключили его в тюрьму.

Читайте ранее в этом сюжете: Акции протеста в Судане усиливаются — СМИ

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