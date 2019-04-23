Во Франции распустили агентство международной ядерной энергетики

Париж, , 08:01 — REGNUM Французское агентство международной ядерной энергетики (AFNI), созданное в 2008 году для оказания технической помощи странам, желающим развивать гражданскую ядерную энергетику, было распущено в соответствии с президентским указом, сообщает Le Figaro.

«Это агентство действительно распущено, чтобы упростить структуру и сделать понятным институциональную поддержку Франции в области ядерной энергетики для международных партнеров», — говорится в указе.

Издание отмечает, что учреждение стремилось привнести французский опыт в иностранные государства, чтобы подготовить их институциональную и техническую среду к созданию гражданской ядерной промышленности.

Напомним, организация была основана под руководством президента Франции Николя Саркози, который в течение своего мандата (2007−2012) приумножил двусторонние соглашения в сфере гражданского ядерного сотрудничества, стремясь сделать Францию лидером в этом секторе.