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Во Франции распустили агентство международной ядерной энергетики

Политика

Созданное в 2008 году, агентство оказывало помощь странам, желающим развивать гражданскую ядерную энергетику

Париж, 23 апреля 2019, 08:01 — REGNUM  Французское агентство международной ядерной энергетики (AFNI), созданное в 2008 году для оказания технической помощи странам, желающим развивать гражданскую ядерную энергетику, было распущено в соответствии с президентским указом, сообщает Le Figaro.

«Это агентство действительно распущено, чтобы упростить структуру и сделать понятным институциональную поддержку Франции в области ядерной энергетики для международных партнеров», — говорится в указе.

Издание отмечает, что учреждение стремилось привнести французский опыт в иностранные государства, чтобы подготовить их институциональную и техническую среду к созданию гражданской ядерной промышленности.

Напомним, организация была основана под руководством президента Франции Николя Саркози, который в течение своего мандата (2007−2012) приумножил двусторонние соглашения в сфере гражданского ядерного сотрудничества, стремясь сделать Францию лидером в этом секторе.

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Атомная энергетика
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