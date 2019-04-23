Премьер-министр Украины пойдёт на выборы в Раду в составе новой партии

Киев, , 07:49 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует участвовать в парламентских выборах в составе новой политической силы. Об этом политик заявил 22 апреля в эфире телеканала ICTV.

Гройсман в очередной раз подтвердил своё намерение баллотироваться в Верховную раду, а на вопрос ведущего о том, с какой партией он намерен это делать, премьер-министр ответил:

«Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые способны не просто говорить, а реально делать вещи, которые будут отданы стране. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне. Я хочу быть активным, хочу бороться за идеи, хочу их внедрять. Более того, идеи есть, и как их внедрять, я тоже понимаю. Поэтому будет сформирована сила единомышленников, с которыми мы пойдём на выборы и будем просить мандат доверия у людей».

Напомним, выборы в Верховную раду должны состояться в конце октября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Гройсман заявил, что до выборов Верховная рада должна принять ряд важных законов, в частности, закон о выборах с открытыми списками.

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