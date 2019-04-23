ООН: бои за Триполи будут продолжаться

Триполи, , 07:50 — REGNUM Заместитель представителя ООН в Ливии Мария до Валле Рибейро заявила, что международное сообщество должно усилить гуманитарную поддержку страны, поскольку бои за Триполи вряд ли прекратятся в ближайшее время, сообщает 23 апреля Al Jazeera.

«Вероятно, боевые действия будут еще продолжаться какое-то время. Поэтому мы должны как можно скорее реагировать на все новые и новые вызовы», — подчеркнула дипломат.

Столкновения в Триполи уже привели к бегству порядка 32 тыс. беженцев, данный факт стал основной причиной беспокойства ООН.

Напомним, ситуация в Ливии осложнилась в начале апреля 2019 года, когда военные, верные командующему Халифе Хафтару, начали наступление на позиции Правительства национального единства в Триполи.

Раскол в государстве продолжает сохраняться с тех пор, когда в страну вмешались войска НАТО, что привело к убийству лидера Ливии Муаммара Каддафи.

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