Токио, , 07:45 — REGNUM

Позиция японских властей в отношении южных островов Курильской гряды не изменилась, несмотря на обновлённые формулировки в ежегодном докладе МИД «Синяя книга по дипломатии». Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, сообщает 23 апреля агентство Kyodo.

«Правовая позиция правительства не изменилась», — сказал Коно.

Фраза о том, что южные Курилы являются «частью Японии», в докладе японского МИД отсутствует. При этом указано, что между Токио и Москвой существует территориальный спор, который стороны стараются решить.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония именует российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и группу Хабомаи «северными территориями» и не отказывается от притязаний на них. Российские власти объявили вопрос принадлежности южных Курил закрытым: острова стали частью Советского Союза по итогам Второй мировой войны.

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