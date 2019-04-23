Глава МИД ФРГ и Анджелина Джоли объединились для борьбы с изнасилованиями

Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Борьба с сексуальным насилием в кризисных зонах стала одной из главных тем председательства Германии в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Голливудская актриса Анджелина Джоли поддержала усилия Берлина, опубликовав совместную гостевую статью с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в газете The Washington Post.

Авторы статьи выступают в поддержку жертв насилия и за улучшение механизма судебного преследования насильников. Оба приводят примеры сложных судеб женщин в кризисных зонах.

«Изнасилования и другие формы сексуального насилия используются в качестве военной и террористической тактики по всему миру», — говорится в статье. Слишком часто эти преступления сходят с рук. «Эта безнаказанность имеет разрушительные последствия».

Германия предлагает принять резолюцию ООН о борьбе с сексуальным насилием. Она должна включать в себя санкции для тех, кто каким-либо образом поощряет насилие в отношении женщин.

Анджелина Джоли уже много лет занимается этой проблемой, работая вместе с бывшим министром иностранных дел Великобритании Уильямом Хейгом. В 2012 году она была назначена специальным посланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.