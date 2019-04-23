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В Уганде задержали лидера оппозиции

Политика

Его концерт запретили, а самого оппозиционера задержали

Кампала, 23 апреля 2019, 07:42 — REGNUM  Музыкант и парламентарий от округа Северное Кьядондо Роберт Кьягуланьи, также известный как Бобби Вайн, был задержан полицией, передает RFI Kiswahili.

Пасхальный концерт Бобби Вайна под названием «Оne Love» должен был пройти в округе Бусабала. Однако полиция запретила концерт.

По сообщениям очевидцев, Вайна насильно посадили в полицейский автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Помимо певца были задержаны организаторы мероприятия, среди них — парламентарий от округа Западное Макиндье Аллан Ссеваньяна, передают источники полиции.

Ранее президент Уганды Йовери Мусевени заявлял, что не допустит концертов с политизированной музыкой.

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