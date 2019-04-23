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Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля

Политика

Расписание поездов может меняться в процессе движения бронепоезда

Москва, 23 апреля 2019, 07:22 — REGNUM  Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.

«Утром (24 апреля) поезд прибывает на станцию Хасан, далее следует в Уссурийск, оттуда — во Владивосток», — сообщил собеседник издания.

По словам источника, расписание поездов может меняться в процессе движения бронепоезда на ветке Хасан — Уссурийск, а затем на участке Уссурийск — Владивосток.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подтвердило, что Ким Чен Ын приедет во Владивосток с визитом по приглашению президента России Владимира Путина.

Отметим, ранее сообщалось, что встреча лидеров России и КНДР состоится 25 апреля во Владивостоке. Переговоры будут проходить в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета на острове Русский. На следующий день лидер КНДР посетит во Владивостоке культурные мероприятия и достопримечательности города.

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