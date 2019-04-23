Кургинян: Ленин верил, что человек создан для великого счастья

Москва, , 06:47 — REGNUM Человек создан для великого счастья, а не для мелкого мещанского прозябания, которое и мешает по-настоящему оценить величину фигуры и деяний великого русского исторического деятеля и революционера Владимира Ленина, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По его словам, нельзя подходить к идеям и новшествам с позиции отбрасывания их при первой же неудаче. При таком подходе нельзя ничего нового создать, поскольку все прототипы, пусть и неудачные, которые двигают науку вперед, придется отбросить и застрять на месте. Точно так же нельзя выбрасывать на помойку идею коммунизма, которую пытался воплотить впервые в истории человечества Владимир Ильич Ленин в России.

«Человек толкнул это все вперед и верил, что люди рождены не для какого-то мелкотравчатого существования, а для великого счастья. Вот если эта вера продлится дальше, если общество будет строиться не для этого мелкого мещанского ненавидимого самим человеком бытия, которое и обливает грязью все великое, а для этого великого и для всех, вот, может быть, тогда мы оценим то, что сделал Ленин, по-настоящему», — заявил эксперт.

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Отметим, что, несмотря на то, что со дня рождения Ленина 22 апреля 1870 года прошло уже 149 лет, споры о его фигуре и личности не утихают до сих пор. Ленин остается в плену исторических и антиисторических мифов, за пеленой которых невозможно разглядеть истинный масштаб и величие его фигуры во всей её противоречивости.

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