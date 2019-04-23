Шахназаров: Ни Цезарь, ни Македонский, ни Наполеон не сравнятся с Лениным

Москва, , 06:18 — REGNUM Ленин — это колоссального масштаба фигура мировой истории, беспрецедентная по своему влиянию, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Это абсолютно мирового масштаба фигура. Никакой Юлий Цезарь, никакой Александр Македонский, никакой Наполеон не могут сравниться с этой фигурой по тому влиянию, которым она изменила мир», — заявил Шахназаров.

По его словам, ему до сих пор не удается до конца понять масштаб фигуры этого человека, поскольку в нём была аккумулирована фантастическая и сверхчеловеческая по силе идея.

«Он был действительно великим политиком и тактиком, и стратегом, он был полководцем, он объединял в себе абсолютно всё… Можно сказать, что весь современный мир создан Лениным», — отметил эксперт.

Напомним, что 22 апреля 2019 года исполнилось 149 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина — русского революционера, коммуниста, основавшего советское государство и изменившего ход мировой истории.

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