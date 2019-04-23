Гуайдо заявил о проблемах с электричеством в большинстве штатов Венесуэлы

Каракас, , 05:55 — REGNUM В Венесуэле 13 штатов испытывают проблемы с электроснабжением, заявил проамериканский оппозиционер Хуан Гуйадо на своей странице в Twitter.

По его словам, серьезные проблемы в электроснабжением наблюдаются в 13 штатах, еще в трех штатах подача электричества восстановлена наполовину.

Ранее Гуайдо призвал вывести максимальное число своих сторонников 1 мая 2019 года на улицы, чтобы свергнуть законную власть во главе с президентом Николасом Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил, что Венесуэла ежедневно предотвращает от двух до четырех атак на систему электроснабжения страны. По его словам, работники энергетической сферы вынуждены работать круглосуточно, чтобы уберечь систему электроснабжения страны от злоумышленников.

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