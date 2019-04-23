Кургинян: Ленин ненавидел хаос и был безусловным патриотом России

Москва, , 05:27 — REGNUM Ленин был безусловным патриотом России и ненавидел хаос, мечтая об обновлённой России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам Кургиняна, Ленин — гений и ученый мирового уровня с сумасшедшей силой мечты о другой России, а также безусловный патриот России. При этом все сказки о русофобии Ленина не выдерживают критики, если действительно ознакомиться с его работами.

«В России для того, чтобы что-то начало двигаться вперед, эта великая мечта великой личности должна заполнить собой какой-то огромный резервуар, чтобы это всё двинулось, чтобы под это начала работать система, чтобы начали выдвигаться новые личности: Пётр ли это с его мечтой, Ленин ли. Только Ленин всё время ненавидел хаос и мечтал об этой новой стране», — закончил мысль эксперт.

Напомним, что 22 апреля 2019 года исполнилось 149 лет со дня рождения Владимира Ленина — русского революционера, коммуниста, коренным образом определившим ход мировой истории в XX веке.

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