Кургинян: Ленин — гений, который совсем не быстро пришел к марксизму

Москва, , 05:12 — REGNUM Владимир Ильич Ленин — единственный сумел понять суть Февральской революции, благодаря чему затем осуществить Октябрьскую, когда остальные ничего осмыслить и понять не смогли, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Он вундеркинд, такой гениальный мальчик, любимыми предметами которого были словесность и закон божий и все, что было вокруг этого. Он из дворянской семьи, которая стала дворянской благодаря заслугам отца… Он — человек безумно влюбленный в своего брата, в котором он видел идеал человеческого существования», — заявил Кургинян.

По его словам, Ленин отказался от пути его брата-народовольца Александра Ульянова, который был казнен в 1887 году за участие в покушении на царя Александра III, но навсегда запомнил, что произошло с его любимым братом, в котором он видел идеал человеческого существования.

«Он — человек, который совсем не быстро пришел к марксизму… Он — человек, который сумел все предсказать в 1917 году, ничего не понимая, живя в эмиграции. Если начать внимательно читать тексты, то вдруг видишь, что никто ничего не понимает: ни Сталин, ни Троцкий, после того как свершилась Февральская революция, а он все понял» — продолжил эксперт.

Напомним, что 22 апреля 2019 года исполнилось 139 лет со дня рождения великого русского революционера, коммунистического деятеля, основателя советского государства Владимира Ильича Ленина. Его фигура до сих пор остается предметом споров, однако безусловно то, что именно этот человек определил облик всего XX века.

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